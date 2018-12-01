تعرّف على اسعار النفط في معاملات اليوم السبت

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : استقرت أسعار النفط في المعاملات الآجلة اليوم السبت فوق الستين دولاراً للبرميل، وجاءت على النحو التالي:- نفط عمان 59.38 دولارا. نفط مربان 60.84 دولارا. النفط العربي الخفيف 64.58 دولارا. النفط العربي الثقيل 53.18 دولارا. نفط برنت 60.74 دولارا

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