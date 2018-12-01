اتحاد الفنانين يحتفل بالاستقلال بمشاركة “اللحو و أونسة وطه سليمان”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تجرى اللجنة الثقافية لاتحاد الفنانين بأم درمان الترتيبات للاحتفال بالذكرى السنوية لاستقلال السودان المجيد وذلك مساء يوم 19 ديسمبر القادم بمسرح الاتحاد بأم درمان، ويشارك في الليلة مجموعة من المطربين على رأسهم “علي إبراهيم اللحو ويوسف الموصلي” ومجموعة الكورال و”مجذوب أونسة وطه سليمان وشكرالله عزالدين وخوجلي هاشم ومكارم بشير والشفيع الخطيب”، وينتظر أن يقدم خلال الليلة عملا جماعيا بمشاركة عدد من المطربين، كما سيقدم خلاله فيلما قصيرا عن الاستقلال .

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