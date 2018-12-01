ويتواصل ارتفاع أسعارالبصل بالاسواق

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شهاب محمد - الخرطوم - البصل
الخليج 365 :
كشفت متابعات (الجريدة) عن ارتفاع في أسعار البصل حيث قفز سعر جوال البصل من 1200 إلى 2200 وارتفع خلال الأسبوع الحالي للمرة الثالثة الى 2600 جنيه.
واشتكى عدد من المواطنين من أن ارتفاع سعر البصل حيث أصبحت تباع الأربع بصلات 15 جنيه مما سيؤدي إلى تفاقم أوضاعهم المعيشية وناشد المواطنون الحكومة بالتدخل لحمايتهم من ارتفاع الأسعار غير المبرر والذي أصبح يتجدد مع كل صباح.
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