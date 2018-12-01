اتحاد كرة القدم يعلن نظاماً جديداً لضبط عائدات المباريات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن الاتحاد العام لكرة القدم السوداني أمس أنه بصدد تطبيق نظام جديد لبيع تذاكر دخول المباريات مطلع العام المقبل، وأوضح الاتحاد أن الخطوة تأتي تطبيقاً لنظام ضبط مالي جديد لأموال الكرة السودانية.

وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد كمال شداد، في تصريحات صحفية: اتفقنا مع ديوان المراجع القومي على أن يكون الاتحاد أول المؤسسات التي تتعامل بنظام الدفع الإلكتروني، الذي تنوي وزارة المالية تطبيقه في البلاد.

وأضاف شداد أن الاتفاق على تحصيل أموال الكرة السودانية من الملاعب عن طريق الدفع الإلكتروني تبلور إبان زيارته للمسؤولين بديوان المراجع العام في سبتمبر الماضي، لوضع نظام لإدارة المال بالاتحاد.

وأوضح أنهم سيقومون بدراسة الأمر من كل جوانبه قبل الشروع في تطبيقه، وأن التطبيق الفعلي لن يتجاوز بدايات عام 2019.