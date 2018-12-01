الزمالك يودع بطولة زايد بعد خسارته من الاتحاد السكندري بضربات الترجيح

شهاب محمد - الخرطوم - البطولة العربية

الخليج 365 :

أحرز لاتحاد في مباراة الإياب، التي أقيمت على ملعب بتروسبورت، عن طريق إيمانويل بناهيني في الدقيقة 84 لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح والتي انتهت 4-3 للاتحاد، بعد أن خسر ذهابا أمام الزمالك بهدف مقابل لا شيء.

وفي ركلات الترجيح أهدر من الزمالك محمود علاء وعبد الله جمعة وحمدي النقاز، فيما أحرز له فرجاني ساسي ومصطفى فتحي.

وأهدر للاتحاد محمد بازوكا وكريم الديب، فيما أحرز بناهيني ومحمود شعبان ونور السيد، وختم محمد ناصف بآخر ركلة جزاء لتنتهي المباراة لصالح الفريق السكندري.

وكان الأهلي المصري ودع البطولة أيضاً من دور الـ16 أمام الوصل الإماراتي بعد تعادله في مجموع المباراتين 3-3 وكانت الأفضلية للفريق الإماراتي الذي سجل هدفين في مرمى المارد الأحمر على ملعبه.

وفي مداخلة تلفزيونية انتقد رئيس الزمالك مرتضى منصور، ووصفه بأنه “مقرف”، ولام المدرب واللاعبين وخصم من رواتبهم بسبب الخسارة.

قاد الاتحاد مديراً فنياً نجم الزمالك السابق حلمي طولان الذي احتفل اليوم بعيد ميلاد الـ 68 ويعاونه نجم الأهلي السابق وليد صلاح، فيما قاد الزمالك غروس مدرب أهلي جدة السابق، ويذكر أن الزمالك يحتل صدارة الدوري المصري.