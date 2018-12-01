بعثة المريخ تغادرالى يوغندا صباح اليوم 

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

غادرت صباح اليوم ليوغندا بعثة نادي المريخ لاداء جولة الاياب ضد بطل يوغندا الـــ(5) من ديسمبر الحالي بقيادة الكندوا بجانب كل اللاعبين والجهازين الفني والاداري عدا للاعبين المدينة وسومانا . وستحط الطائرة في مطار جوبا لمدة 45 دقيقة تقضيها البعثة داخل الطائرة ثم تواصل سيرها بعد ذلك لكمبالا.. وسافر مع البعثة 19 لاعبا بعد استبعاد حمزة داؤود وإضافة محمد داؤود محله ولكنه أي محمد داؤود تخلف عن السفر مع البعثة اليوم لخطأ إداري في إجراءاته وسيلحق بالبعثة غدا أو اليوم إذا تم الفراغ من تلك الاجراءات.. كما سافر مع البعثة ميسر مجذوب المنسق الاعلامي لنادي المريخ لتغطية نشاط البعثة عبر الموقع الرسمي للنادي.. هذا ومن المقرر أن تعود البعثة للخرطوم يوم الخميس المقبل وتغادر الجمعة إلى الجزائر لأداء مباراة الإياب في البطولة العربية أمام الاتحاد الجزائري يوم الاثنين.. المعروف أن بكري وسومانا تقرر سفرهما للقاهرة للعلاج ولم يسافرا مع البعثة..وإلحق سيف تيري بإلبعثة قد حل مشكلته.