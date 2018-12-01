الهلال يستضيف الاهلي شندي في لقاء تكسير العظام بالجوهرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: يشهد استاد الهلال مساء اليوم واحدة من اللقاءات القوية لحساب المجموعة الثانية حين يحل الاهلي شندي ضيفا علي الهلال في جولة يتوقع ان تكون قوية خاصة ان الهلال اصبح يحقق التفوق على الاهلي في اللقاء السابقة ويجلس الهلال في جدول الترتيب وفوزه الليلة سيجعله صاحب حظوظ قوية في خطف البطاقة الاولي لتلك المجموعة وله ثلاث نقاط واستهل الهلال الدفاع عن لقبه بالفوز على السلاطين بهدف جيوفاني .

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