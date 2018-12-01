هكذا دعم خالد بن سلمان مشاركة ولي العهد السعودي في قمة العشرين

وغرد بن سلمان عبر حسابه الرسمبي على "تويتر": بصفتها الأمة العربية الوحيدة المشاركة في قمة العشرين، فإن المملكة العربية السعودية، ممثلة في سمو سيدي ولي العهد، تقود من خلال #رؤية٢٠٣٠ التغير الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة، الذي نأمل أن يسهم في دفع المنطقة بأكملها نحو آفاق أوسع من الازدهار والرفاهية للشعوب".

​وقالت وزارة الخارجية السعودية إن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، التقى أمس الجمعة، برئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، ورئيس المكسيك إنريكي بينيا نييتو، على هامش القمة.

ومن بين ما التقاهم ولي العهد السعودي في قمة العشرين بالأرجنتين، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي صافحه بطريقة أثارت إعجاب السعوديين.

© REUTERS / SERGIO MORAES

وذكرت قناة "العربية" السعودية، عن حدوث لقاء ودي بين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة العشرين في الأرجنتين.

والتقى ولي العهد أيضا رئيس وزراء الهند ناريندا ماي، حسب وكالة الأناضول.

وتستضيف الأرجنتين قمة مجموعة الـ 20، يومي 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، و1 ديسمبر/ كانون الأول.