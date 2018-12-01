ليست الجزائر... محطة عربية جديدة تنتظر محمد بن سلمان

وذكرت صحيفة "الغد" الأردنية، اليوم السبت، أن "ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان سيصل إلى عمان في زيارة رسمية إلى المملكة الأردنية، يوم الاثنين المقبل".

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بدوره، قال موقع "هلا" الإلكتروني، وهو أحد المواقع الإخبارية التابعة للقوات المسلحة الأردنية، إن: "ولي العهد السعودي سيزور الأردن بحر الأسبوع المقبل".

ونسب الموقع لمصادر دبلوماسية القول إن: "برنامج ولي العهد السعودي في زياراته الخارجية يتضمن زيارة المملكة الأردنية الهاشمية خلال الأيام القليلة المقبلة"، مشيرة إلى أن محمد بن سلمان سيتوقف في دولتين في طريق عودته من الأرجنتين قبل أن يزور الأردن، ويلتقي فيها كبار المسؤولين الأردنيين".

وبدأ ولي العهد السعودي جولته الخارجية بالإمارات ثم البحرين فمصر وتونس، قبل توجهه إلى الأرجنتين للمشاركة في قمة العشرين.