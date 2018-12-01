العثور على طفل متـوفى في وادٍ بينبع والبحث عن آخرين

صحيفة الخليج الالكترونية عثرت فرق الدفاع المدني في محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة أمس (الجمعة)، على طفل متـوفى يبلغ من العمر 9 سنوات بوادي سما في تلعة نزا. وأوضح الدفاع المدني أن عمليات البحث لا تزال مستمرة عن طفل وطفلة آخرين، بمشاركة فريق السلام التطوعي. يشار إلى أن منطقة المدينة المنورة شهدت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة شملت المدينة المنورة ومحافظات ينبع والعلا وبدر وخيبر والعيص ووادي الفرع. وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد الجهني، أن الدفاع المدني بالمنطقة تلقى تحذير أحمر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن هطول أمطار غزيرة على المدينة المنورة ومحافظاتها، وعليه تم نشر فرق الدفاع المدني منذ وقت مبكر وتجهيز مناطق الاسناد الآلي والبشري بالقوارب والمعدات الفنية لمواجهة الحالة وتخفيف أضرارها .

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