أسعار الذهب اليوم السبت .. عيار 21 يسجل 129.08 ريال

صحيفة الخليج الالكترونية سجلت أسعار الذهب اليوم السبت 147.52 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 135.23 ريال. كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 مبلغ 129.08 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 110.64 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 86.05 ريال. وفي سياق متصل، سجلت أسعار الذهب عيار 12 مبلغ 73.76 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,588 ريالاً، وسجلت أسعار جنيه الذهب 1,033 ريالاً، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 147,519 ريالاً.

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