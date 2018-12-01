وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق #جورج_بوش الأب

الخليج - واس توفي الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب، حسبما جاء في بيان لعائلته، في وقت متأخر من الليلة الماضية.

وقالت العائلة إن الترتيبات المتعلقة بجنازته ستعلن في وقت قريب.

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