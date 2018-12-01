شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يطلب من رئيس وزراء اليابان الإبقاء على التحالف بين رينو ونيسان والان مع التفاصيل

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، عن الأمل في "الإبقاء" على التحالف بين رينو ونيسان وميتسوبيشي، وذلك خلال لقاء مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.

وأعلن الإليزيه بعد انتهاء اللقاء الذي صادف يوم تمديد اعتقال كارلوس غصن، أن "تبادل الحديث حول رينو كان مقتضبا مع التذكير فقط بأن الإجراء القضائي يجب أن يتبع مساره".

وألقي القبض على غصن في 19 تشرين الثاني/نوفمبر في طوكيو، ضمن قضية إخفاء عائدات مالية.

وأضاف الإليزيه أن "الرئيس الفرنسي أكد تمسكه بالإبقاء على التحالف، وكذلك باستقرار المجموعة".

ويتيح تمديد احتجاز غصن مهلة للمدعين حتى العاشر من ديسمبر /كانون الأول، لاتخاذ قرار بشأن اتهامه بالتصريح عن راتب أقل مما يقبض.

وفي حال توجيه التهمة إليه؛ يمكن أن يطلق سراحه بانتظار المحاكمة أو توقيفه بانتظار الإجراءات.

ويواجه غصن عددا من التهم، منها إخفاء أموال وعائدات تلقاها أثناء ترؤسه مجلس إدارة نيسان، والتحالف بين نيسان وميتسوبيشي ورينو.