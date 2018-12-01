شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينخفض مع صعود الدولار.. والبلاديوم فوق 1200دولار للأوقية والان مع التفاصيل

انخفضت أسعار الذهب، الجمعة، مع ارتفاع الدولار قبيل محادثات بشأن التجارة بين رئيسي الولايات المتحدة والصين، بينما تخطت أسعار البلاديوم حاجز 1200دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى.

ومن المتوقع أن يناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينغ النزاع التجاري المستمر بين بلديهما أثناء اجتماع، غداً السبت، على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، حيث من المتوقع أن تهيمن التوترات التجارية العالمية على جدول الأعمال.

وحسب رويترز، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.24% إلى 1221.37 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي.

وانخفضت العقود الأمريكية للذهب 0.33% لتبلغ عند التسوية 1220.10 دولار للأوقية.

وتراوحت أسعار الذهب في نطاق بين 1210.65 دولار و1230.07 دولار على مدار الأسبوعين المنقضيين.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاديوم أثناء الجلسة إلى مستوى قياسي مرتفع فوق 1200 دولار للأوقية للمرة الأولى، قبل أن يتخلى عن مكاسبة وينخفض 0.2% عند 1178.49 دولار في أواخر التعاملات.

لكن المعدن، الذي يستخدم بشكل أساسي في أجهزة تنقية العادم بالسيارات، ينهي الشهر على مكاسب تزيد على 9%.

وقال ميجيل بيريس سانتالا نائب رئيس هيروس ميتال مانجمنت في نيويورك "يوجد نقص كبير في المعروض من البلاديوم في سوق البيع الحاضر وذلك يترجم إلى دعم أساسي لسعر البلاديوم القوي".

وانخفضت الفضة 1.2% إلى 14.13 دولار للأوقيةِ.

وهبط البلاتين 2.75% إلى 795.55 دولار للأوقية، مسجلاً رابع انخفاض أسبوعي على التوالي.

وينهي البلاتين الشهر على خسارة تزيد على 4% بعد أن سجل مكاسب في الشهرين السابقين.