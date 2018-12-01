شكرا لقرائتكم خبر عن عبور 3 شاحنات إماراتية الأراضي الأردنية نحو لبنان والان مع التفاصيل

عبرت أول 3 شاحنات إماراتية محملة بالمطهرات والمنظفات، الخميس الماضي، الأراضي الأردنية متجهة إلى لبنان. وبحسب نقيب أصحاب شركات ومكاتب التخليص، ضيف الله أبو عاقولة، أمس الجمعة، فإن هذه الشاحنات الإماراتية تعد الأولى التي تمر عبر منفذ جابر الحدودي إلى لبنان منذ تاريخ إغلاق الحدود الأردنية السورية عام 2015، متمنيا أن يكون مرور الشاحنات عبر الأراضي الأردنية إلى جميع الدول من الإمارات العربية.

شكرا لقرائتكم خبر عن عبور 3 شاحنات إماراتية الأراضي الأردنية نحو لبنان على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السعودية 365 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السعودية 365 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .