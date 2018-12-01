شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل تفاجئ ركاب طائرة تجارية وترافقهم في رحلة 13 ساعة والان مع التفاصيل

صعدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على متن الطائرة التجارية قبل عشر دقائق من إقلاعها برفقة وفد صغير يضم نائبها أولاف شولتس وعدد من المستشارين وأفراد الحراسة.

وتفاجأ ركاب طائرة شركة "أيبيريا" الإسبانية التي أقلعت من مدريد متوجهة إلى بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين أمس الجمعة بصعود المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على متن الطائرة للحاق بقمة مجموعة العشرين، بعدما طرأ عطل فني على طائرتها الحكومية مساء أول أمس الخميس.

وجلست المستشارة في درجة رجال الأعمال إلى جوار أحد الركاب، الذي لم يكن يتوقع أنه سيقضي رحلته التي تستغرق نحو 13 ساعة بجوار "أقوى امرأة في العالم".