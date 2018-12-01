شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصيني يحث مجموعة العشرين على قيادة الاقتصاد العالمي بمسؤولية والان مع التفاصيل

حث الرئيس الصيني شي جين بينغ مجموعة العشرين على الالتزام بالانفتاح والشراكة والابتكار والشمول، وقيادة الاقتصاد العالمي بمسؤولية.

صرح شي بذلك خلال خطابه في القمة الـ13 لمجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية.

وحذر شي قادة المجموعة من التراكم المتسارع للمخاطر في الاقتصاد العالمي، وتعهد بأن الصين ستستمر بقوة في المضي قدماً بجولة جديدة من الإصلاح والانفتاح، مع تعزيز جهود حماية حقوق الملكية الفكرية وزيادة الواردات.

وانطلقت أعمال قمة مجموعة العشرين، الجمعة، في بوينس إيرس.

في كلمته بافتتاح أعمال القمة، قال الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري إن التحديات العالمية تحتم علينا العمل بشكل جماعي لحلها، وقال "نريد أن نتجاوز الخلافات على أسس الحوار".

وأكد الرئيس الأرجنتيني أن جوهر قمة العشرين احترام الاختلافات وتعزيز الحوار، مشيراً إلى أن قادة الدول سيبحثون مسائل التجارة الدولية والاستقرار المالي.

وقال "بالحوار نستطيع بناء مستقبل مشرق نقضي به على الفقر".