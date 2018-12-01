شكرا لقرائتكم خبر عن وقف أبحاث تعديل الجينات البشرية في الصين مؤقتاً والان مع التفاصيل

أمرت الحكومة الصينية، بوقف مؤقت لأنشطة أبحاث تعديل الجينات البشرية، بعد ما أعلنه عالم صيني عن نجاحه في إحداث تعديل جيني على توأمتين في رحم أمهما.

وكان العالم الصيني، خه جيان كوي، قال إنه استخدم تكنولوجيا تعرف باسم "كريسبر-كاس9" لتعديل جينات توأمتين قبل ميلادهما هذا الشهر، وأثار إعلانه الذي لم يجر التأكد من صحته عاصفة من الاستياء الدولي بشأن أخلاقيات مثل هذه الأبحاث وسلامتها.

ونقلت وكالة أنباء الصين "شينخوا" عن وزارة الصحة ووزارة العلوم والتكنولوجيا والجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا قولها: "طبيعة هذا الأمر في غاية القبح، وصدرت تعليمات للجهات ذات الصلة بوقف هذا النوع من أنشطة البحث العلمي مؤقتا".

وأدان منظمو المؤتمر العلمي الذي أعلن فيه العالم الصيني أنه أجرى تعديلا جينيا على التوأمتين هذا العمل، الخميس، ووصفوه بأنه "مقلق للغاية" و"غير مسؤول".

وقالت اللجنة المنظمة للقمة الدولية الثانية لتعديل الجينات البشرية المنعقدة في هونج كونج هذا الأسبوع في بيان نشر على الإنترنت، وأرسل عبر البريد الإلكتروني "حتى إذا تم التحقق من هذه التعديلات، فقد كان الإجراء غير مسؤول ولم يمتثل للمعايير الدولية".