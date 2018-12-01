قرقاش: احتفالات الإمارات بالعيد الوطني الـ٤٧ تقليد يعزز الانتماء

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الجمعة، أن احتفالات الإمارات الزاهية بالعيد الوطني الـ٤٧ تعد تقليدا جميلا يعزز الانتماء ويعمق الهوية الوطنية.



وقال قرقاش، في تغريدة على حسابه بـ"تويتر": "غني عن البيان أن هناك الكثير الذي نفخر به في المسيرة الخيّرة للوطن، كما نتطلع إلى المستقبل بثقة وتفاؤل، نسكن الإمارات وتسكننا".

وقد اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي يومي 2 و3 ديسمبر/كانون الأول عطلة رسمية للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات، على أن تبدأ الإجازة من اليوم الجمعة ويستأنف الدوام الثلاثاء.



وهنأ مجلس الوزراء شعب دولة الإمارات العربية المتحدة بهذه المناسبة، قائلا: "نتمنى لهم ولوطننا العزيز دوام العز والأمان".