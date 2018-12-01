ناسا: أول رحلة مأهولة إلى المريخ في ثلاثينيات القرن الجاري

أعلن مدير وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" جيم برادنستاين، أن أول رحلة فضائية مأهولة إلى المريخ من المرجح تحقيقها في ثلاثينيات القرن الجاري، بعد إعداد بنية تحتية مناسبة لتلك البعثة.

ووصف برادنستاين -في مؤتمر صحفي عقد بمناسبة هبوط مسبار "InSight" على سطح المريخ، حسب موقع "روسيا اليوم"- البعثة المأهولة إلى المريخ بالمشروع الطموح، وقال: "نتجه أولا نحو القمر، لإنشاء بنية تحتية ثابتة بمشاركة التحالف الدولي للانطلاق إلى المريخ لاحقا، وبعد التأكد من استقرارنا على سطح القمر، نقيم إمكاناتنا التقنية والأخطار المتعلقة بالرحلات الفضائية إلى المريخ، وكذلك تأثير الفضاء البعيد على فيزيولوجيا الإنسان".