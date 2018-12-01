258 عداء متهمون بالغش خلال ماراثون شنتشن الصينية

قال منظمو سباق نصف الماراثون بمدينة شنتشن الصينية إن الـ258 عداءً الذين ضبطوا متلبسين بحالات غش خلال سباق يوم الأحد لن يفلتوا من العقاب.

ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن وكالة "شينخوا" الصينية أن ما يصل إلى 18 عداء كانوا يرتدون سترات مزيفة و3 كانوا يركضون نيابة عن آخرين، وهؤلاء سيمنعون مدى الحياة من حضور الماراثون.

أما الـ237 عداء الآخرين الذين سلكوا مسارات مختصرة والتقطتهم كاميرات المرور وعدسات المصورين المحليين فيمكن أن يمنعوا من حضور الماراثون لمدة عامين.

والتقطت كاميرات المرور عدائين سلكوا طريقا مختصرا يقع على بعد كيلومتر قبل المنعطف الذي كان من المفترض أن يسلكوه، ما قلص نحو 10% من مسافة السباق المحددة التي تمتد إلى 21 كيلومترا.

ووصفت وكالة "شينخوا" الأمر بـ"شائن للغاية"، معلقة: "لا تركض وتنسى لماذا تركض".

وأوضحت "الجارديان" أن المشاركين في الماراثون كان مطلوبا منهم التسجيل بوثائق صحيحة، مثل: بطاقات الهوية أو تصريحات الإقامة أو جواز السفر أو الهوية العسكرية.

وأفادت تقارير بأن سباقات ماراثون أخرى في الصين بدأت استخدام تقنية التعرف على الوجه لتقفي أثر العدائين.