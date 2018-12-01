توسيع خدمة "سيتي بايك" للدراجات الهوائية في نيويورك

أعلن رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو أنه من المتوقع توسع شبكة الدراجات الهوائية الموضوعة في الخدمة الحرة بنيويورك 3 مرات على الأقل في السنوات الخمس المقبلة، لتشمل نحو 40 ألف دراجة بفضل استثمار من مشغل الخدمة "ليفت" قدره 100 مليون دولار.

وكما الحال في أغلبية المدن التي اعتمدت هذه الخدمة، تلقى شبكة الدراجات الحرة نجاحا كبيرا في نيويورك، حيث تضم راهنا 150 ألف مشترك، وقد أُطلقت هذه الخدمة التي تحمل اسم "سيتي بايك" سنة 2013 في كبرى مدن الولايات المتحدة.

ومن المرتقب أن تستثمر شركة "ليفت" المشغلة لهذه الشبكة والقائمة أصلا على توفير مركبات مع سائقين 100 مليون دولار، لترفع الأسطول من 12 ألف دراجة حاليا إلى نحو 40 ألفا في السنوات الخمس المقبلة.

وبالإضافة إلى توسيع نطاق الخدمة التي غالبا ما تنتقد على كونها حكرا على المناطق الميسورة، ستعتمد "سيتي بايك" اشتراكا شهريا بقيمة 5 دولارات (في مقابل 14.95 دولارا حاليا) للسكان المتواضعي الحال.

وتعهدت الشركة أيضا بتحسين نوعية الخدمة التي واجهت مشكلات متعددة في الفترة الأخيرة.

وأتى الإعلان عن هذا الاستثمار بعد أشهر من شراء مجموعة "ليفت" لشركة "موتيفايت" التي كانت تتولى تشغيل خدمة الدراجات الهوائية الحرّة في نيويورك وعدة مدن أمريكية، في مقابل سعر قدره 250 مليون دولار، بحسب تقديرات وسائل إعلام محلية.