بالصور: حريق كبير جداً يلتهم سوق أمدرمان صباح اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شب حريق كبير جدا في سوق أمدرمان فجر اليوم السبت تحديدا عند حوالي الساعة 3 صباحا وفق مصادر محلية .

حيث تمكنت قوات الدفاع المدني من حصر الحريق في مناطق محددة وجاري التعامل معه وآثاره حتى اللحظة .

وادى الحريق الى احتراق بالكامل لكل من سوق العطور والكريمات وسوق الأقمشة وسوق العدة وسوق الجزارة.