بالصور: حريق كبير جداً يلتهم سوق أمدرمان صباح اليوم

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
شب حريق كبير جدا في سوق أمدرمان فجر اليوم السبت تحديدا عند حوالي الساعة 3 صباحا وفق مصادر محلية .
حيث تمكنت قوات الدفاع المدني من حصر الحريق في مناطق محددة وجاري التعامل معه وآثاره حتى اللحظة .
وادى الحريق الى احتراق بالكامل لكل من سوق العطور والكريمات وسوق الأقمشة وسوق العدة وسوق الجزارة.
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