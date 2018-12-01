أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني عبر الشيكات الفورية اليوم السبت

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : متوسط اسعار العملات في السودان في السوق الموازي (شيكات) اليوم السبت 1\12\2018م . العملة الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات اخبار السودان الدولار الامريكي 61.00 الريال السعودي 15.40 الدرهم الاماراتي 16.20 اليورو 63 الجنيه الاسترليني 69

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