أولهم السعودية... دولة أوروبية توقف تصدير الأسلحة لثلاث دول عربية

وقالت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية سيغريد كاغ، إنه "لن تكون هناك صادرات أسلحة من هولندا إلى السعودية، ومصر، والإمارات العربية، ما لم يثبت أنها لن تستخدم في حرب اليمن"، وذلك وفقا لصحيفة "ميدل إيست مونيتور".

وفي معرض ردها على أسئلة النواب في البرلمان الهولندي، قالت كاغ، إن الحكومة الهولندية شددت شروطها على صادرات الأسلحة وذلك لمنع استخدامها بحرب اليمن، مشيرة إلى أن "النظام المقيد لتصدير الأسلحة المطبق على السعودية"، تم توسيعة ليشمل مصر والإمارات.

بدوره، أشادت جماعة أنصار الله بقرار الحكومة الهولندية، وقال رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي في تغريدة عبر حساب منسوب له على "تويتر": "موقف إيجابي لوزيرخارجية هولندا (لن نصدرالسلاح إلى السعودية والإمارات ومصر إذا كانت ستستخدمها في اليمن) وعن تساؤله، نقول نعم يامعالي الوزير إنهم يرتكبون المجازر بالأسلحة المباعة منكم ومن جميع الدول فهي لاتشترى ولايستخدموها إلا للقتل. ولايمكن أن تظع في فناء قصورهم للورود أو للتسلية!!".

ويشهد اليمن منذ نحو 4 سنوات حربا بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، والحوثيين الذين يسيطرون على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014 من جهة أخرى. وخلفت الحرب المستمرة أوضاعا معيشية وصحية متردية للغاية، وبات معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات، وفق الأمم المتحدة.