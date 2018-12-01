وزير خارجية البحرين يطلق هذا الوصف على ولي العهد السعودي

وغرد وزير الخارجية البحريني، عبر حسابه على موقع "تويتر"، بشأن مشاركة ولي العهد السعودي في قمة العشرين: "نفخر بك يا أسد الجزيرة، فأنت خير من يمثلنا".

وقالت وزارة الخارجية السعودية إن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، التقى أمس الجمعة، برئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، ورئيس المكسيك إنريكي بينيا نييتو، على هامش القمة.

ومن بين ما التقاهم ولي العهد السعودي في قمة العشرين بالأرجنتين، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي صافحه بطريقة أثارت إعجاب السعوديين.

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وذكرت قناة "العربية" السعودية، عن حدوث لقاء ودي بين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة العشرين في الأرجنتين.

والتقى ولي العهد أيضا رئيس وزراء الهند ناريندا ماي، حسب وكالة الأناضول.

وتستضيف الأرجنتين قمة مجموعة الـ 20، يومي 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، و1 ديسمبر/ كانون الأول.