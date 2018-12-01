وزير خارجية البحرين يطلق هذا الوصف على ولي العهد السعودي

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وغرد وزير الخارجية البحريني، عبر حسابه على موقع "تويتر"، بشأن مشاركة ولي العهد السعودي في قمة العشرين: "نفخر بك يا أسد الجزيرة، فأنت خير من يمثلنا".
وقالت وزارة الخارجية السعودية إن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، التقى أمس الجمعة، برئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، ورئيس المكسيك إنريكي بينيا نييتو، على هامش القمة.
ومن بين ما التقاهم ولي العهد السعودي في قمة العشرين بالأرجنتين، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي صافحه بطريقة أثارت إعجاب السعوديين.
© AP Photo / Evan Vucci
والتقى ولي العهد أيضا رئيس وزراء الهند ناريندا ماي، حسب وكالة الأناضول.
وتستضيف الأرجنتين قمة مجموعة الـ 20، يومي 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، و1 ديسمبر/ كانون الأول.
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