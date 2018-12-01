بالفيديو..."حزب الله" يهدد إسرائيل بلغتها وينشر "بنك أهدافه"

وبعنوان "أيها الصهاينة إن تجرأتم ستندمون" نشر حزب الله مقطع فيديو من إعداد الإعلام الحربي التابع له وظهر فيه أهداف ومواقع إسرائيلية عدة منها برية وبحرية وأبرزها مركز وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب.

واستخدم الإعلام الحربي اللغتين العربية والعبرية لإيصال الرسالة بشكل واسع ليس للقيادة الإسرائيلية فقط بل للمجتمع الإسرائيلي ككل، حملت كلمات للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الذي هدد إسرائيل قائلا "أي اعتداء على لبنان سنرد عليه حتما حتما، وإن تجرأتم ستندمون".

وعلقت صحيفة "​times of israel ​" الإسرائيلية، على تهديد​ات حزب الله​ الجديدة معتبرة أن الفيديو الدعائي الجديد الذي نشره الحزب تحت عنوان: "أيها الصهاينة إن تجرأتم ستندمون"، يأتي بعد اكتشاف هبوط ​طائرة​ إيرانية تابعة لقوات ​الحرس الثوري الإيراني​، في ​بيروت​ كانت تنقل شحنات أسلحة لحزب الله، بالتزامن مع اتهام ​سوريا​ لإسرائيل بشن هجوم بالقرب من دمشق، ما دفع حزب الله إلى نشر تهديد صريح بتحذيره إسرائيل من استهدافه في لبنان، ولفتت الصحيفة إلى أن مرة أخرى يشن حزب الله من خلال شريط الفيديو حربا نفسية على إسرائيل تضمنت صورا لقوات جيش الدفاع الإسرائيلي ، إلى جانب قواعد مختلفة، بما في ذلك وزارة الدفاع في تل أبيب.

يذكر أن صحيفة إسرائيلية كشفت يوم أمس الجمعة عن معلومات حول هبوط طائرة إيرانية محملة بالأسلحة والمعدات المتطورة في مطار بيروت لتسليمها لـ"حزب الله" اللبناني.