الصحة: ضبط وافدة تقوم بعمليات جراحية بالرياض

صحيفة الخليج الالكترونية تمكنت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية من ضبط وافدة تقوم بعمليات جراحية في الرياض وبحوزتها إجازات مرضية وهمية ومواد طبية مجهولة المصدر وإحالتها إلى النيابة العامة. وحثت وزارة الصحة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر مساء أمس الجمعة الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات بالإتصال على 937 .

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