شكرا لقرائتكم خبر عن 1565 معمرا في هاينان الصينية.. أكبرهم امرأة عمرها 117 والان مع التفاصيل

كشفت صحيفة صينية أن 1565 معمرا يعيشون في مقاطعة هاينان، أقصى جنوب الصين، حسب آخر تعداد أجري في نهاية 2017، موضحة أن عمر أكبرهم سجل باسم امرأة تبلغ 117 عاما.

وحسب صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية، فإن من بين كل 100 ألف شخص بالمقاطعة تتجاوز أعمار 18 منهم 100 عام، في حين تتجاوز أعمار نحو 135.23 مليون شخص يمثلون نسبة 14.8% من مجموع السكان المسجلين 60 سنة، وفقا لتقرير صادر عن لجنة الصحة الإقليمية.



ووصل عدد السكان الذين بلغوا 80 عاما أو أكثر نحو 287.700 شخص، بنسبة 3.15% من إجمالي سكان المقاطعة، التي يقطنها أكثر من 9 ملايين شخص، حسب الصحيفة، مشيرة إلى هذه النسب أعلى بكثير من المعايير الوطنية الصينية، ما دفع السلطات لإطلاق اسم "مسقط رأس المعمرين" على المقاطعة.

وتحتوي هاينان على منطقة غابات مطرية استوائية، عبارة عن شريط طبيعي للأكسجين، ومصدر للمياه النظيف، كما تحتوي التربة على السيلنيوم العالي، الذي يقاوم الشيخوخة ويمنع السرطان وأمراضا أخرى.

كما يدعم الإقليم بناء أنظمة مختلفة لخدمة كبار السن، مثل تجديد المرافق الخالية من العوائق لكبار السن، وعلى أساس دعم مشاركة القوى الاجتماعية في بناء مؤسسات المعاشات غير الهادفة للربح، نفذ مشروع تأمين المعاشات التقاعدية في جميع أنحاء المقاطعة.

وتعمل المقاطعة بشكل أكبر على إثراء محتوى العلاج والرعاية التفضيلية للمسنين، وتعزز حماية حقوق المسنين لتلقي الاستحقاقات الاجتماعية، وتنفذ بشكل شامل الحد الأدنى من الأمن المعيشي، والمساعدة الطبية، والأمن السكني للمسنين.

وفيما يتعلق بالمعاملة التفضيلية، توسعت تدريجيا تغطية بدل الشيخوخة، وإعانات رعاية المسنين، وإعانات التمريض، وابتداء من مارس/آذار 2017 منحت سياسة بدل الشيخوخة مستويات مختلفة من المعاشات على أساس شهري للمقيمين المسنين الذين تبلغ أعمارهم 80 عاما أو أكثر.

وبموجب الخطة، يحصل كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 80 و89 سنة على بدل الشيخوخة يقدر بـ175 يوانا صينيا شهريا، ومن تتراوح أعمارهم بين 90 و99 يحصلون على 300 يوان شهريا، أما من بلغت أعمارهم 100 عام وما فوق يحصلون على 1000 يوان شهريا.