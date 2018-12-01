شكرا لقرائتكم خبر عن الرصافون في البرتغال يخشون اندثار تقليد عمره قرون والان مع التفاصيل

تعتبر الأرصفة البرتغالية التقليدية المصنوعة من الحصى علامة مميزة لشوارع العاصمة لشبونة، لكنها الآن معرضة لخطر الاندثار، مع عزوف الشبان عن العمل في الحرفة التي تضرب بجذورها في التاريخ بسبب تدني الأجور.

وتصنع الأرصفة من الحجارة البيضاء والسوداء، ويتم نحتها في شكل أمواج وتكوينات هندسية.







وترجع الحرفة إلى القرن الخامس عشر، وصدرتها البرتغال إلى مستعمراتها السابقة من ريو دي جانيرو وحتى ماكاو.

ويشعر جورجي دوارتي، رصاف منذ 1988 ويقوم بالتدريس في مدرسة دوس كاليسيتروس، المدرسة الوحيدة المخصصة لتلك الحرفة في لشبونة، بالقلق من اندثار التقليد إذا لم ترفع الأجور لاجتذاب الشبان.





ويقول الرجل البالغ من العمر 56 عاماً "لا أزال مؤمنا بأن الروح الطيبة ستظهر.. لتقول: لا.. سنحافظ على هذا (الرصف الفني).. إنه لن يندثر".

وتقول تيريزا جوفيا، مؤرخة في المدرسة، إن الحرفة تواجه أزمة لأنه لم يعد هناك سوى 10 رصافين في لشبونة مقارنة بنحو 400 في القرن الثامن عشر.





وقالت "إنها مهنة صعبة ولا تدر دخلا وفيرا، لذا فمن المرجح أن يتجه الشبان إلى مجال التكنولوجيا بدلاً من أن يقوموا بشيء به لمسة فنية".

ومع تزايد الإقبال على لشبونة كمقصد سياحي فإن أرصفتها الفنية من أبرز معالمها.

وقالت جوفيا "إنها العلامة المسجلة للمدينة.. إنها ما يمنح لشبونة سحرها".