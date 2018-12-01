شكرا لقرائتكم خبر عن الملياردير إيلون موسك يتراجع عن مشروع إنشاء نفق في لوس أنجلوس والان مع التفاصيل

سحبت شركة "Boring"، المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون موسك الرئيس التنفيدي لشركة تسلا، خططها لإنشاء نفق في حي "ويست سايد" في ولاية لوس أنجلوس.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اتخذت الشركة قرارها بعد إقامة مجموعة من النشطاء في "ويست سايد" دعوى قضائية، زعمت أن مدينة لوس أنجلوس انتهكت قانون الولاية عندما رفضت مراجعة الأثر البيئي للنفق.

وكان من المقرر أن يمتد النفق الهائل إلى أكثر من 2.5 ميل تحت الطريق السريع 405 بلوس أنجلوس، وشارع "Sepulveda".

وقالت شركة "Boring" في بيان إنها حلت الدعوى "وديا".

بينما قال متحدث باسم الشركة: "لا تسعى شركة Boring إلى تطوير نفق الاختبار تحت شارع Sepulveda، بل بناء نفق تشغيلي في ملعب دودجر".

ويشير البيان إلى أن مشروع "Dugout Loop" الذي أعلن عنه أغسطس/آب الماضي نفق بطول 3.6 ميل من شأنه أن يسمح لعشاق لعبة البيسبول بالسفر إلى ملعب دودجر بعيدا عن حركة المرور المزدحمة، إذ يتوقع أن تكون معظم أوقات السفر إليه أقل من 4 دقائق.

وولدت فكرة نفق لوس أنجلوس بعد سلسلة من التغريدات التي كتبها موسك، والتي تصف إحباطه بسبب حركة المرور المزدحمة باستمرار على طول 17 ميلا من رحلته من منزله في "بيل إير" إلى "هاوثرون"، إذ يقع المقر الرئيسي لشركتيه "Boring" و"SpaceX".