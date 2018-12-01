شكرا لقرائتكم خبر عن ناسا تكتشف بكتيريا خطيرة في المحطة الفضائية الدولية والان مع التفاصيل

أعلن خبراء في هيئة الرقابة الصحية التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، اكتشاف نوع من البكتيريا الخطيرة على متن المحطة الفضائية الدولية.

وأوضح الخبراء أن نتائج العينات التي أرسلت لهم من مختلف أقسام المحطة بينت أن المراحيض هناك تحوي بكتيريا من سلالة "Enterobacter" التي تصيب الجهاز الهضمي، وغالبا ما تكون مستعصية على مختلف أنواع المضادات الحيوية.

وأشار الخبراء إلى أن التحاليل كشفت عن وجود 50 نوعا من البكتيريا التي قد تشكل خطرا حقيقيا على صحة رواد الفضاء على متن المحطة، ومعظم هذه الأنواع تحمل تعديلات جينية تميزها عن سلالات البكتيريا الموجودة على الأرض.

ولا يزال الخبراء، حسب موقع "روسيا اليوم"، يعملون على تقصي هذه الأنواع من البكتيريا واكتشاف الآلية التي أدت إلى تطورها واختلاف بنيتها الجنية بغية تطوير آليات جديدة لعلاجها.

وعثر رواد الفضاء الروس، العام الماضي، على أنواع من البكتيريا الفضائية في عينات غبار أخذوها من سطح المحطة الفضائية، وأرسلوا هذه العينات إلى المخابر الأرضية لدراستها.