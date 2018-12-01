قيادة دولة الإمارات تعزي الرئيس ترامب في وفاة جورج بوش الأب

بعثت قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، ببرقية تعزية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوفاة الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش الأب .

وعبر رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائبه، رئيس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ، محمد بن زايد، عن تعازيهم الحارة في وفاة الرئيس الأسبق .

توفي اليوم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش الأب عن عمر ناهز 94 عاماً .

وكان الرئيس الأميركي الـ41 للولايات المتحدة، أصيب قبل سنوات بمرض الباركنسون، الذي أجبره على استخدام كرسي متحرك. وكانت حالته الصحية خلال السنوات الأخيرة، أجبرته على الدخول مراراً إلى المستشفى.