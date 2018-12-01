إنفوجراف: "نصب الشهيد".. رمز الوحدة والتكاتف في واحة الكرامة بأبوظبي

يرتفع في واحة الكرامة "نصب الشهيد" الذي يتكون من 31 لوحاً من ألواح الألومنيوم الضخمة التي يستند كل منها إلى الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن، في مشهد يُعبر عن أسمى معاني الوحدة والتلاحم بين القيادة والشعب والجنود البواسل.

ويرمز نصب الشهيد الذي يتكون من نحو 300 طن من الحديد إلى القوة والشجاعة التي تحلى بها شهداء الإمارات وأبطالها، وقد تم نقش قسم الولاء للقوات المسلحة الإماراتية على العمود الطويل في الجزء الخلفي من نصب الشهيد.

فيما نُقش على الألواح الأخرى قصائد وأقوال للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، واقتباسات من أقوال الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

الإنفوجراف التالي يستعرض المزيد عن "نصب الشهيد"..



