وفاة «بوش الأب»..  أول رؤساء القطب الأوحد وآخر مقاتلي الحرب العالمية بالبيت الأبيض

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي

توفي الرئيس الأمريكي الأسبق " جورج هـ. و. بوش" (الأب)، السبت، عن عمر ناهز 94 عاما، حيث كان يعاني من عدة أمراض خلال فترة حياته الأخيرة.



وشغل "بوش الأب"، منصب الرئيس الـ41 للولايات المتحدة الأمريكية الذي شغل الرئاسة لفترة واحدة فقط بين عامي 1989 و1993.



وخلال فترة ولايته الوحيدة التي بدأت في 20 يناير 1989، وجد "بوش" نفسه على رأس القوة العظمى الوحيدة المتبقية في العالم، وزعيما للقطب الأوحد، بعدما لم يعد الاتحاد السوفيتي موجودًا ككتلة شيوعية في أوروبا الشرقية التي انفصلت؛ وسقط جدار برلين، وانتهت الحرب الباردة.



وكان "بوش" آخر مخضرم شارك في الحرب العالمية الثانية يتولى الرئاسة الأمريكية، حيث لم يتول أي من رئيس بعده من المشاركين فيها، كما أنه أسهم في توجيه الأمة والعالم من حرب باردة امتدت لأربعة عقود كانت تحمل خطر الإبادة النووية.



ولد بوش في 12 يونيو 1924، في ماساتشوستس، وأظهر قدرات قيادية لافتة للنظر سواء في الفصول الدراسية أو في مجال الرياضة.



لكن خططه للالتحاق بالجامعة لم تسر كما كان يخطط عندما دخلت الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية في ديسمبر عام 1941، وجند جورج بوش البالغ من العمر 18 عامًا في البحرية الأمريكية، مما جعله أصغر طيار في البحرية في ذلك الوقت.

أثناء خدمته في البحرية الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية سقطت طائرته فوق المحيط الهادي، لحسن حظه، تم إنقاذه من إلقاء القبض عليه من قبل القوات اليابانية من قبل حرس الغواصات الشهير فينتاكس.



في 6 يناير 1945، تزوج جورج بوش من زوجته باربرا بوش عندما انتهى العمل في الحرب العالمية الثانية في سبتمبر 1945، عاد على الفور إلى تعليمه وتسجيله في جامعة ييل، وتخرج عام 1948 مع درجة البكالوريوس في الاقتصاد.



بعد التخرج ، نقل عائلته الصغيرة إلى تكساس، بمساعدة اتصالات والده، غامر في صناعة النفط، وعمل كتاجر لمعدات حقول النفط.



بعد سنوات من العمل الشاق، شارك في تأسيس شركة Zapata Petroleum Corporation عام 1953، وبعد عام من ذلك، أصبح رئيسًا لشركة الحفر البحرية المعروفة باسم Zapata Offshore Company.



انتقل عائلته إلى هيوستن في عام 1959 وبحلول عام 1964 بدأ يحول اهتماماته إلى الخدمة العامة والسياسة.



وبوش الأب هو والد الرئيس الجمهوري الأسبق جورج دبليو بوش الذي تولى السلطة لفترتين من 2001 إلى 2009، كما أنه والد حاكم فلوريدا السابق جيب بوش الذي فشل في مسعاه نيل ترشيح الجمهوريين في انتخابات الرئاسة لعام 2016.



واعتبرت "واشنطن بوست" في نعيها لـ"بوش" أن وفاة الرئيس المخضرم في 30 نوفمبر تعد علامة على مرور حقبة، معترة أنه على الرغم من أن السيد "بوش" شغل منصب الرئيس قبل ثلاثة عقود، فإن قيمه وأخلاقياته تبدو قرونًا من الثقافة السياسية الحالية.



وجرى الإعلان عن وفاته في تغريدة كتبها Jim McGrath، المتحدث باسم العائلة، ولم يتسن على الفور معرفة سبب وفاته، لكنه في عام 2012، أعلن أنه مصاب بالشلل الرعاش الوعائي، وهي حالة حدت من حركته، كما أن زوجته "باربرا بوش"، توفيت في 17 أبريل الماضي.



وفي أبريل الماضي، أدخل مستشفى ميثوديست في هيوستون بعدما أصيب بعدوى انتقلت إلى دمه، وذلك بعد يوم من دفن زوجته باربرا.



كما سبق أن جرى نقله إلى المستشفى ذاته قبل نحو عام بسبب سعال جرى تشخيصه على أنه حالة معتدلة من الالتهاب الرئوي.