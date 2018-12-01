"ناسا" تختار 9 شركات خاصة للتعاون معها في رحلات القمر

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، الخميس، أنها اختارت 9 شركات خاصة لصنع مسبارات ونقل مواد إلى القمر الذي تنوي إرسال رواد إليه في العقد المقبل.

وقال جيم برايدنشتاين، أحد المسؤولين في وكالة ناسا: "نرغب في أن يكون لنا مزوّدون متعددون يتنافسون على الأسعار والابتكارات"، وأضاف: "بهذا تصبح ناسا واحدة من زبائن هذه الشركات، ومن شأن ذلك أن يخفّض التكاليف والمخاطر".

وتواصل الوكالة الأمريكية بذلك نهجا بدأت باعتماده قبل سنوات يقضي بالاعتماد على شركات في القطاع الخاص لصنع الصواريخ والمركبات.

وتعتمد "ناسا" حاليا على شركات خاصة في نقل المؤن والمعدات إلى محطة الفضاء الدولية في مدار الأرض، وفي حال سارت الأمور على ما يرام ستعتمد على شركتي "سبايس أكس" و"بوينج" في نقل الرواد إلى الفضاء اعتبارا من 2019.

وفي 2017 وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا يوجه وكالة الفضاء الأمريكية باستئناف الرحلات المأهولة إلى القمر، في خطوة أولى نحو إرسال رحلات للمريخ.

والشركات التسع التي اختارتها وكالة ناسا هي "أستروبوتيك" و"ديب سبايس سيستم" و"درابر" و"فايرفلاي" و"إنتويتيف ماشينز" و"لوكهيد مارتن" و"ماستن سبايس سيستمز" و"مون أكسبرس" و"أوربيت بيوند".

وتقضي خطة ناسا بالبدء بإرسال معدات إلى القمر ثم إنشاء محطة في مداره اعتبارا من 2022، ومن بعد ذلك إرسال رواد إليها في 2023، أما هبوط الرواد على سطح القمر فسيكون في أواخر العشرينيات.