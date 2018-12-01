الصين تعتزم إطلاق أول قمر صناعي لخدمة الإنترنت اللاسلكي

تعتزم شركة شبكة "لينك شور"، ومقرها في شانغهاي، إطلاق أول قمر صناعي لخدمة الإنترنت اللاسلكي في الصين، خلال العام المقبل، بحسب ما ذكرته وكالة شينخوا.

ونقلت وكالة شينخوا عن صحيفة "تشاينا ديلي" أن الشركة ستستثمر 3 مليارات يوان (431 مليون دولار) لإرسال 272 قمراً اصطناعياً إلى الفضاء، من المقرر إطلاق أولها من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية بمقاطعة قانسو شمال غربي الصين بحلول عام 2019، وأنه من المتوقع أن تقدم الخدمة عالمياً بحلول عام 2026.

وذكر التقرير أن الأقمار الاصطناعية ستُستخدم من أجل توسيع تغطية الإنترنت وزيادة سرعتها.

جدير بالذكر أن شركة شبكة "لينك شور" التي تأسست في عام 2013، كانت واحدة من أوائل المزودين لخدمات الإنترنت العامة المجانية في الصين.