أنستقرام يطرح ميزة إعداد قائمة للأصدقاء المقربين

طرح تطبيق أنستقرام Instagram، الجمعة، خاصية جديدة تتمثل في إمكانية إضافة أشخاص إلى قائمة "الأصدقاء المقربين"، ومشاركة القصص الـ"ستوريز" مع هذه المجموعة.

وقال أنستقرام: "ابتداء من اليوم, يمكنك إعداد قائمة الأصدقاء المقربين ومشاركة القصص مع الأشخاص الذين قمت بإضافتهم فقط".

ولإضافة أشخاص إلى قائمتك، انتقل إلى ملفك الشخصي واضغط على "الأصدقاء المقربين" في القائمة الجانبية.

وعندما تقوم بمشاركة منشوراتك، سيظهر لك خيار مشاركتها مع الأفراد الموجودين في قائمة أصدقائك المقربين فقط.

وإذا أضافك أحد الأشخاص إلى قائمة أصدقائه المقربين، فسترى شارة باللون الأخضر عند عرض قصصه، كما سترى حلقة خضراء حول صورة ملفه الشخصي في شريط القصص.

وسيبدأ طرح ميزة قوائم الأصدقاء المقربين على مستوى العالم، الجمعة، في آخر إصدار من أنستقرام على نظامي التشغيل آي أو إس iOS، وأندرويد Android.