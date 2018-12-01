صفقة بين مايكروسوفت والجيش الأمريكي بـ480 مليون دولار

فازت شركة مايكروسوفت بعقد قيمته 480 مليون دولار لتزويد الجيش الأمريكي بتقنيات متطورة تعتمد على الواقع المعزز.

وأشار موقع بلومبرج إلى أن العقد يتضمن تزويد قوات الجيش الأمريكي بنظارات "HoloLens" للواقع المعزز، والتي اختبرتها سابقا من وزارة الدفاع الأمريكية لأغراض تدريبية.

وأوضح أن بنود المناقصة الخاصة بالعقد المذكور تنص على أن "الشركة التي تفوز بالعقد تزود الجيش بتقنيات تساعد الجنود الأمريكيين على اكتشاف العدو على أرض المعركة بشكل أفضل، ومعدات تدعم الرؤية الليلية والحرارية، وتقيس المؤشرات الحيوية لأفراد الجيش أثناء المهمات".

وحسب موقع "روسيا اليوم"، من المفترض أن تزود مايكروسوفت وزارة الدفاع الأمريكية بنحو 2500 نظارة "HoloLens" خلال عامين، وقد يرتفع هذا العدد في السنوات الخمس المقبلة ليصل إلى 100 ألف نظارة.