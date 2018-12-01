دراسة: نمو مخ الرضع غير مرتبط بالنوم طوال الليل

كشفت دراسة كندية حديثة أن الرضع الذين لا يحصلون على قسط واف من النوم خلال الليل غير معرضين لخطر الإصابة بمشاكل في النمو الإدراكي أو الحركي، كما كان يعتقد.

وفحص الباحثون بيانات 388 زوجا من الأمهات والرضع، وسألوا النساء عن حالتهن المزاجية وساعات نوم أطفالهن وقيموا نمو القدرات الإدراكية والحركية لدى الرضع عندما كانوا يبلغون 6 أشهر و12 شهرا و36 شهرا.

وقالت ماري هيلين بنيستري، كبيرة الباحثين من جامعة ماكجيل في مونتريال: "وجدنا أن نسبة مرتفعة بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و13 شهرا لا ينامون خلال الليل وأن هذا ليس مرتبطا بنمو الأطفال أو الحالة المزاجية للأم".

وأضافت في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز: "ينبغي للآباء ألا يشعروا بالقلق إذا لم ينم طفلهم خلال الليل بحلول شهره السادس".

ويعتبر تحديد متى يمكن تدريب الأطفال على النوم معظم ساعات الليل من المشاكل التي يواجهها الآباء الجدد، فيما تشير أبحاث سابقة إلى أن عدم نيل قسط واف من النوم ربما يؤدي لعدد من مشاكل النمو لدى الأطفال.