وزير الخارجية الأمريكي يلتقي عادل الجبير في "قمة العشرين"... وهذا ما ناقشاه

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واشنطن — سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان يوم الجمعة: "التقى وزير الخارجية، مايك بومبيو، اليوم، مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية، الجبير بقمة مجموعة العشرين في بيونس آيرس"، مشيرة إلى أن "الوزيران ناقشا خلال اللقاء، عددا من القضايا الإقليمية والثنائية، بما في ذلك المفاوضات المقبلة، للنزاع في اليمن، فضلا عن أهمية إحراز تقدم في التحقيق بمقتل جمال خاشقجي ".
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كان خاشقجي اختفى، يوم 2 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عقب دخوله إلى مقر القنصلية السعودية في إسطنبول، لاستخلاص وثائق شخصية. وقالت الرياض إنه قتل بشجار مع المشتبه بهم بداخل القنصلية. وتقول أنقرة إن رواية الرياض حول القضية غير مقنعة.
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