وزير الخارجية الأمريكي يلتقي عادل الجبير في "قمة العشرين"... وهذا ما ناقشاه

واشنطن — سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان يوم الجمعة: "التقى وزير الخارجية، مايك بومبيو، اليوم، مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية، الجبير بقمة مجموعة العشرين في بيونس آيرس"، مشيرة إلى أن "الوزيران ناقشا خلال اللقاء، عددا من القضايا الإقليمية والثنائية، بما في ذلك المفاوضات المقبلة، للنزاع في اليمن، فضلا عن أهمية إحراز تقدم في التحقيق بمقتل جمال خاشقجي ".

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ويذكر أن النيابة العامة السعودية أعلنت في وقت سابق أنها وجهت اتهامات إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية بالبقية.

كان خاشقجي اختفى، يوم 2 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عقب دخوله إلى مقر القنصلية السعودية في إسطنبول، لاستخلاص وثائق شخصية. وقالت الرياض إنه قتل بشجار مع المشتبه بهم بداخل القنصلية. وتقول أنقرة إن رواية الرياض حول القضية غير مقنعة.