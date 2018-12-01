بن سلمان يلتقي الرئيس الصيني على هامش قمة العشرين

بوينس آيرس/ الخليج 365

التقى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الجمعة، الرئيس الصيني شي جين بينغ، على هامش انعقاد قمة "مجموعة العشرين" بالأرجنتين.

وبحسب وكالة الأنباء السعودي الرسمية (واس) "جرى خلال اللقاء استعراض أوجه الشراكة بين المملكة والصين في مختلف المجالات، وسبل تطويرهاْ".

وحضر اللقاء من الجانب السعودي، وزير الدولة، مساعد بن محمد العيبان، ووزراء التجارة والاستثمار، ماجد بن عبدالله القصبي، والخارجية، عادل الجبير، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد بن عبدالعزيز الفالح.

ويشارك بن سلمان في القمة التي انطلقت الجمعة، بالتزامن مع تصاعد الانتقادات الدولية له بسبب مزاعم وقوفه وراء ارتكاب "جرائم حرب" في اليمن، و"تعذيب وإساءة معاملة سعوديين" بينهم الصحفي جمال خاشقجي.

كما تزامن ذلك مع اعلان عدد من القادة المشاركين في قمة مجموعة العشرين ببيونس أيرس عدم لقائهم بن سلمان.

والأربعاء، أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، بأنّ المدعي العام الأرجنتيني، حرّك قضية رفعتها المنظمة ضد بن سلمان، طالبت فيها السلطات الأرجنتينية بملاحقة الأمير السعودي استنادا إلى بند الولاية القضائية الدولية في القانون الأرجنتيني.

وأثار مقتل خاشقجي ، موجة غضب عالمية ضد المملكة، ومطالبات بتحديد مكان الجثة، ومحاسبة الجناة، وخاصة من أمر بالجريمة.

وقالت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، قبل أيام، إنها توصلت إلى أن ابن سلمان، من أمر بقتل خاشقجي(داخل قنصلية السعودية بإسطنبول مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي)".

لكن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع الرياض، شكك في تقرير الوكالة.

وأعلنت النيابة العامة السعودية، منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أن من أمر بقتل خاشقجي، هو "رئيس فريق التفاوض معه"، وأنه تم توجيه تهما إلى 11 شخصا، وإحالة القضية إلى المحكمة، مع المطالبة بإعدام 5 منهم.