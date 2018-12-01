شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يلتقى مع رئيس جنوب أفريقيا فى الأرجنتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم السبت، إن ولى العهد الأمير محمد بن سلمان التقى مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا على هامش اجتماع قمة مجموعة العشرين فى الأرجنتين.

وقالت الوكالة إنه "جرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جنوب أفريقيا وفرص تعزيزها فى مختلف المجالات، وبالذات فى مجال الطاقة والاستثمارات المتبادلة".