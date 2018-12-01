"هاي فايف" مع بوتين وحديث "مثير" لماكرون... إليك أبرز لقطات محمد بن سلمان في "قمة العشرين" (فيديو)

يبدأ الفيديو بهبوط طائرة ولي العهد إلى العاصمة الأرجنتينية ووصوله مقر انعقاد القمة حيث كان الرئيس الأرجنتيني في استقباله.

"لا تقلق" لماكرون

بعد ذلك يستعرض لقائه مع عدد من قادة العالم، الذين كان من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي ظهر مع ولي العهد في مقطع فيديو لتبادل الحديث بين الجانبين، فُهِمَ منه قول ولي العهد لماكرون: "لا تقلق"، ليرد عليه الرئيس الفرنسي سريعا: "بل أنا قلق".

كما يظهر في لقطة أخرى ماكرون وهو يتحدث بشكل حازم أمام ولي العهد، قائلا: "أنت لا تسمع لي أبدا، لأنني أخبرتك من قبل بأن هذه فرصة لك"، ليرد عليه الأمير محمد: "سأسمع بالطبع، وسأقتنصها".

"هاي فايف" مع بوتين

كما شارك ولي العهد في التقاط الصورة التذكارية لقادة المجموعة، والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي صافحه خلال الجلسة العامة الأولى لقمة مجموعة العشرين، بطريقة أثارت إعجاب السعوديين.

ونشر رئيس الهيئة العامة السعودية للرياضة، تركي آل الشيخ، على حسابه على "تويتر"، فيديو يظهر المصافحة التي حملت إشارة ضمنية إلى العلاقة القوية بين الرئيس الروسي وولي العهد.

وأثارت المصافحة إعجاب نشطاء كثيرين فقال أحدهم: "دمرهم بوتين بتحيته لسمو ولي العهد"، وقال آخر: "يوه فيه ناس ما بينامون الليلة"، في إشارة إلى خصوم ولي العهد.

الصين والهند ودول أخرى ضمن لقطات ولي العهد

كما التقى ولي العهد رئيس الوزراء الهندي، إذ أكد مسؤول هندي ووكالة الأنباء السعودية أمس الجمعة إن ولي العهد التقى برئيس وزراء الهند ناريندرا مودي وأطلعه على خطط لزيادة الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والزراعة والطاقة في الهند.

وجرى اللقاء بين الأمير محمد ومودي في مقر إقامة ولي العهد السعودي. وبحث الزعيمان استعداد السعودية لإمداد الهند بالمنتجات النفطية والبترولية.

والتقى ولي العهد السعودي الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا ونائب الرئيس الإندونيسي يوسف كالا.

كما تبادل الأمير محمد بن سلمان أطراف الحديث مع كل من الرئيس المكسيكي المنتهية ولايته إنريكي بينيا نييتو ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن.

خاشقجي في لقاء رئيسة الوزراء البريطانية

التقت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي بولي العهد السعودي محمد بن سلمان على هامش قمة مجموعة العشرين. وقال مكتب رئيسة الوزراء إن تريزا ماي طلبت من ولي العهد السعودي اتخاذ إجراءات لمنع تكرار حوادث مثل حادثة مقتل خاشقجي.

ونشر بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مقطع فيديو للقاء ولي العهد مع رئيسة الوزراء البريطانية.

وبدأ ولي العهد السعودي الخميس الماضي، جولته الخارجية، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي والتقى ولي عهدها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومن المقرر أن تشمل عددا من الدول الإقليمية والعربية، كما أنه سيحضر قمة العشرين، والتي ستعقد في بوينس آيرس بالأرجنتين.

وفي محطته الثانية، توجه الأمير محمد بن سلمان إلى مملكة البحرين والتقى ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأعلن الديوان الملكي السعودي، قبل عدة أيام، أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، كلف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بحضور اجتماعات قمة "مجموعة العشرين"، التي تعقد في الأرجنتين، في الفترة بين 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، والأول من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وتعتبر السعودية الدولة العربية الوحيدة الممثلة في اجتماعات قمة "مجموعة العشرين"، التي تضم قادة ومسؤولين أكبر اقتصاديات العالم.