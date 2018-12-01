تألقت الفنانة مريم حسن فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بدورته الأربعين، حيث ظهرت بفستان أبيض أنيق من تصميم اللبنانى عباس حراجلى ومكياج عهود، وخطفت الكاميرات على السجادة الحمراء للحفل. عُرض لمريم مؤخرا حكاية "جدول الضرب" من الجزء الثانى لمسلسل "نصيبى وقسمتك"، وشاركها البطولة أحمد مجدى وأميرة الشريف وهالة فاخر ولى لى قاسم، وإخراج مصطفى فكرى، وحققت الحكاية صدى جيدا مع الجمهور، وعبر وسائل التواصل الاجتماعى.

شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مريم حسن تتألق بفستان أبيض من تصميم اللبنانى عباس حراجلى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .