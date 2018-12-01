فى دعوة لأزياء "صديقة للبيئة".. سارة عبد الرحمن ترتدى ملابس مستعملة على الريد كاربت

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حاولت الفنانة الشابة سارة عبد الرحمن كسر القاعدة والقوانين التى تلتزم بها النجمات على السجادة الحمراء بشكل مختلف، فجاءت الفنانة الشابة بفكرة أخرى وهى أن تكون صديقة للبيئة حتى على السجادة الحمراء، وترسل دعوة واضحة للشباب من خلال ما قامت به.
فبعد ارتدائها للملابس من أكياس بلاسيتك "ريسايكل" ارتدت فستانا من وكالة البلح خصوصا من مكان الملابس المستعملة، وكتبت سارة بدون خوف أو خجل السبب وراء اختيارها بملابس مستعملة من الوكالة أو تشجيعها لكل ما هو صديق للبيئة عن طريق التقليل من الاستهلاك والتخلص من الأشياء التى لا تستعملها ولا تقوم بشراء أى شىء أكثر من احتياجاتها.
وقالت الفنانة الشابة إنها تحاول شراء أشياء وملابس مستعملة لم يتم تصنيعها من جديد وصرف مبالغ عليها، اعتراضا منها على استغلال عمال المصانع فى صناعة الملابس.
وأوضحت سارة أنها تريد أن تثبت أنه من الممكن إيجاد شىء مستعمل لمناسبة كبيرة مثل المهرجان على الرغم من صعوبة الفكرة عليها وعدم استطاعتها للالتزام بهذا المبدأ طول الوقت إلا انها أكدت أن كل هذا تعتبر خطوات صغيرة لها للالتزام بهذه الفكرة قدر المستطاع.
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