على طريقة نجمات هوليوود.. موضة مكياج خريف 2018 بالاستراس وملمع الشفاه

يعد المكياج من الأشياء المهمة التى تحرص على اختيارها بعناية فى جميع المناسبات والعروض بشكل خاص، فهو يضيف الكثير إلى الإطلالة المثالية، ومن خلال متابعة عروض الأزياء وإطلالات الفنانات على السجادة الحمراء، إليكِ مجموعة من أهم الخيارات لخريف هذا العام، فلم يكن أحمر الشفاء الداكن هو المظهر الوحيد الذى يجب تجربته فى هذا الخريف، وإنما لديك الكثير من الخيارات الأخرى وذلك وفقًا لموقع instyle

1- ظلال العيون الوردى

اختارت الكثير من النجمات على السجادة الحمراء خلال الأشهر القليلة الماضية "لوك" العيون الموحد، حيث ظلال العيون الوردية وأحمر الشفاة المطابق لنفس الدرجة، فظهرت العديد من النجمات به مثل "آنا سوى" و"جيريمى سكوت".

2- أحمر الشفاه

من "دولتشى آند غابانا" إلى "براندون ماكسويل" كان أحمر الشفاة ذو اللون الأحمر ثابتًا خلال عروض خريف 2018، كما دمجت الفنانة "بليك لايفلى" بين الظل العيون البرونزى اللامع وأحمر الشفاه بلون أحمر صارخ للحصول على مظهر رائع، وحرصت على أن يكون الاثنين من نفس الألون ولكن بدرجات متفاوتة.

3- كحل و APPLIQUES

ظهرت الأشكال الغريبة واستخدام "الاستراس" أيضًا فى عروض خريف 2018، فقد قامت LUPITA NYONG,O باستخدام الكحل ذى اللون البرتقالى مع الأحجار الكريمة الزرقاء والذهبية على كل من الزوايا الداخلية والخارجية من عينيها.

4- الشفاه اللامعة

تتميز كيم كارداشيان بحبها لأحمر الشفاه اللامع والشفاف تمامًا، فقد ظهرت فى خريف هذا العام بأحمر الشفاء الشفاف تمامًا والذى كانت تستعيض عنه فى كثير من الأحيان بالملمع فقط.

5- العيون الدخانية

يتميز اللوك الكلاسيكى باستمرار موضته دائمًا فى كل موسم، فقد ظهرت النجمة "ميلا كونيس" بظل العيون الرمادى المعدنى مع لمعة خفيفة.

6- ظلال العيون المشرق

تحظى الألوان المحايدة ببعض المنافسة، فإن لم يكن اللون الوردى والبرتقالى مناسبًا لك فجرب ظلال العيون باللون الأزرق على غرار النجمه LILY COLLINS