معلومات لا تعرفها عن فستان رانيا يوسف.. تفاصيل الإطلالة من الألف للياء

أثارت أمس الفنانة رانيا يوسف الجدل خلال حضورها ختام مهرجان القاهرة السينمائى بفستانها الذى اعتبره الكثير من الأشخاص تخطى مراحل الجرأة، فبعد ارتدائها لبدلة أظهرتها وكأنها زعيمة عصابة فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى، ظهرت بـ "كاش مايوه" لكن سواريه لتثير الجدل مرة أخرى حولها.

وعن تفاصيل الفستان فهو من تصميم بيت أزياء "اليزابيتا فرانكى"، عبارة عن مايوه وفوقه فستان شيفون مطرز وكأنه "كاش مايوه سواريه"، وأضافت له حزاما من الستان على منطقة الخصر، وعلى الرغم من الابتذال فى الفستان والجرأة فى اختياره إلا أنه كان هناك محاولات فاشلة لإظهار اللوك بشكل كلاسيكى وبسيط .

فستان رانيا يوسف

وبالكلام عن فكرة المايوه وفوقه الفستان الشفاف فقد ارتدته الكثير من الفنانات الأجانب على السجادة الحمراء، إلا أنه يعتبر موضة قديمة، وارتداء رانيا يوسف له فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى ليس إلا محاولة منها للفت الأنظار إليها مرة أخرى .

فستان رانيا يوسف

واعتمدت على الإكسسوارات البسيطة، أما الميكب فاختارت خبيرة التجميل "منى جمال " اللوك الترابى، وتركت شعرها منسدلًا بتموجات بسيطة، لكن كل هذا لم يبعد النظرعن فستانها الجريء.