شكرا لقرائتكم خبر عن «رويترز»: إيران تروج الأخبار الكاذبة لمهاجمة المملكة واليمن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكدت وكالة “رويترز” أن الحكومة الإيرانية تروج الأخبار الكاذبة، عبر أكثر من 10 مواقع إخبارية إلكترونية تستهدف اليمنيين، وتهاجم المملكة العربية السعودية، وتحاول المواقع ترويج أخباراً كاذبة للإساءة وتضليل الرأي العام.

وكشف تحقيق نشرته “رويترز”، عن الضعف المهني في هذه المواقع المدعومة من إيران، حتى أنها تخطئ أحياناً في كتابة الاسم باللغة الإنجليزية.

ويستخدم أكثر من 50 موقعا شركتين أمريكيتين لخدمات الانترنت هما (كلاودفلير) و(أونلاين إن.آي.ٍسي) وهما من الشركات التي تزود أصحاب المواقع بأدوات لحماية أنفسهم من الرسائل غير المرغوبة والمتسللين.

وقالت الوكالة إن أكثر من 70 موقعا على الإنترنت توصلت إليها “رويترز” تعمل على نشر الدعاية الإيرانية في 15 دولة وذلك في عملية بدأ خبراء الأمن السيبراني وشركات التواصل الاجتماعي وصحفيون لتوهم في كشف النقاب عنها.

والمواقع التي اكتشفتها “رويترز” يزورها أكثر من نصف مليون شخص في الشهر ويتم الترويج لها بحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي يتجاوز عدد متابعيها المليون.