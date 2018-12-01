شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «التجارة»: سحب إعلان مخالف لأحد المطاعم عبر مواقع التواصل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، أن رجال الرقابة بوزارة التجارة تمكنوا من ضبط إعلان مخالف لأحد المطاعم على شبكات التواصل الاجتماعي. وأضاف الحسين، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه تم سحب الإعلان المخالف من صفحات المطعم واستدعاء المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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